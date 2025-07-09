موعد ورسوم التقديم للدراسات العليا بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن تحديد موعد التقديم للدراسات العليا دبلوم -ماجستير -دكتوراة) اعتبارًا من ٢٠٢٥/٨/٣ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣٠.

رسوم فتح ملف التقديم للدراسات العليا للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

( ١٠٠٠ ) جنية فتح ملف عند التقديم، و( ٣٠ ) جنية دليل الدراسات العليا، و( ٥٠ ) جنية حولية، و۲۰ نسبة 3%، بإجمالي ۱۱۰۰ جنيه، علمًا بأن رسوم فتح الملف لا تسترد عند الرسوب في امتحان القبول أو عدول الطالب عن استكمال الدراسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا

۱- اصل المؤهل الدراسي أو بيان نجاح لحديثي التخرج

- أصل شهادة الميلاد

عدد (٤) صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي

ه موافقة جهة العمل إن وجد

٦- بيان بالتقديرات ( الأربع سنوات ) لقسم التاريخ.

وأوضحت الكلية في منشور لها موعد التقديم من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

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