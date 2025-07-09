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رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت من إنهاء التفاوض مع نادي بتروجت للتعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، بعد التوصل لاتفاق كامل بشأن التفاصيل المالية. 

ومن المنتظر حسم الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة، في إطار دعم الفريق بصفقات مميزة استعدادًا للموسم الجديد. 

على جانب آخر، كشف مصدر مقرب من سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، أن اللاعب تلقى عدة عروض من أندية في السعودية والإمارات وتونس، لكنه لم يحسم قراره النهائي بعد. 

الجزيري يدرس كافة الخيارات المتاحة، بينما لم يتواصل الزمالك رسميًا معه بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل حتى الآن.

وعقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، ويانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران يوم الأحد الماضي في بداية فترة الإعداد، على ستاد الكلية الحربية.

وجاءت الجلسة مع اللاعبين للتعرف عليهم، والحديث عن خطة الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، وتم خلالها التأكيد على ثقة الجميع في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الموسم المقبل، والمنافسة بقوة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فترة الإعداد مساء يوم الأحد الماضي  بخوض التدريبات على استاد الكلية الحربية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق. 

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك 

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

 البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

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استاد الكلية الحربية ادي الزمالك السعودية والامارات بعد ستاد الكلية الحربية جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك نادي بتروجت نادي الزمالك

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