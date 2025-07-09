الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بشمال سيناء

المنطقة الأزهريّة
المنطقة الأزهريّة

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء عن انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، والتي جرت وسط متابعة مستمرة من قيادات المنطقة طوال فترة الامتحانات. 

وقام محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بمتابعة سير أعمال الامتحانات في يومها الأخير بلجنة فتيات العريش الثانوية، وذلك برفقة لجنة المتابعة القادمة من مشيخة الأزهر الشريف.

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وأدى طالبات القسم العلمي امتحان مادة التفسير في أجواء هادئة دون تسجيل أي شكاوى. وقد تفقد مدير المنطقة الخدمات الطبية والأمنية المتواجدة داخل اللجنة وخارجها، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تسجل أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالامتحان، مما يعكس حسن التنظيم والانضباط.

 

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