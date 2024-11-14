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محافظات

انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية، السبت

تحصين ماشية بالدقهلية،
تحصين ماشية بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لمدة شهر اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة مستمرة وستجوب كافة القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء.

وأشار "مرزوق" إلى تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظًا عليها من الأمراض.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

 

من جانبه أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية بالمراكز والمدن والقرى والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية.

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