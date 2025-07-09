توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

تعطلت صباح اليوم بعض خدمات البريد المصري فرع طرة البلد مما أدى إلى توقف سحب الحوالات وذلك تزامنا مع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سنترال رمسيس لاستعراض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات.

حريق سنترال رمسيس

واشتكى العديد من أهالى طرة نتيجة تعطل خدمة استلام الحوالات البريدية لليوم الثاني على التوالي، حيث قام موظفي مكتب البريد بالرد على استفسارات الأهالي بأن الخدمة لم تعمل أمس طوال اليوم وعملت اليوم دقائق قبل انقاطعها مرة أخرى.

ويأتي هذا العطل على خلفية حريق سنترال رمسيس وأسفر عن خسائر بشرية ومادية واسعة النطاق.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

ويعد هذا الاجتماع الأول للحكومة بعد أزمة حريق سنترال رمسيس وانقطاع الاتصالات والإنترنت بمصر.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع مؤتمر صحفي للرد على أبرز الأسئلة التي تشغل الرأي العام المصري وتوضيح موقف الحكومة منها.

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