بعد إجرائه جراحة، حسام وإبراهيم حسن يطمئنان على مروان عطية

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على الاطمئنان على مروان عطية لاعب الأهلي، عقب إجرائه جراحة الفتق التي أجراها خلال الأيام الماضية.

وتمنى التوأم حسن الشفاء العاجل لمروان عطية وعودته للملاعب سريعا.

وغادر مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجمعة الماضي، المستشفى الذي أجرى فيه جراحة منظار الفتق أمس متوجها لمنزله رفقة أسرته.

مروان عطية يغيب عن الملاعب شهرين

ومن المنتظر أن يخلد مروان عطية لراحة سلبية لمدة أسبوعين لا يقوم فيهما بإجراء أي مجهود حسب تأكيدات الطبيب المعالج، على أن يبدأ اللاعب برنامجه العلاجي بعد فترة الراحة حسب الخطوات التي يحددها الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاعب، الذي من المقرر أن يغيب لمدة شهرين عن المباريات.

ويستعد منتخب مصر لمعسكر شهر سبتمبر، والذى يتخلله مباراتا إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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