خريطة الحالة المرورية اليوم بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء النسبي في حركة المرور، مع ظهور بعض الكثافات المحدودة في عدد من النقاط الحيوية، تزامنًا مع تواجد أمني مروري مكثف لتسهيل الحركة المرورية ومواجهة أي طوارئ على الطرق.

هدوء نسبي وكثافات محدودة في حركة المرور بالقاهرة والجيزة

وسادت السيولة المرورية معظم المحاور الرئيسية والفرعية خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما سُجلت كثافات اعتيادية في عدد من المناطق بالتزامن مع بدء الذروة الصباحية.

حالة المرور اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

ففي القاهرة، شهد الطريق الدائري تكدسات متفرقة، لاسيما في الاتجاهات المؤدية لمناطق العمل، فيما ظهرت كثافات محدودة على كوبري أكتوبر، خاصة بين مناطق رمسيس، غمرة، وصولًا إلى مدينة نصر. كما سجل محور صلاح سالم بعض التباطؤ عند التقاطعات، في حين شهد كورنيش النيل وشارع رمسيس حتى العباسية حركة مرورية بطيئة نسبيًا.

أما في محافظة الجيزة، فتسببت أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق في تباطؤ شديد بالحركة المرورية بشارع الهرم، لا سيما عند تقاطعات المريوطية، العريش، مدكور، والطالبية، فيما ظهرت كثافات مرورية عند ميدان مصطفى محمود، شارع السودان، وجامعة الدول العربية، خصوصًا قرب محطة مترو جامعة القاهرة.

كما شهد نفق الأزهر تباطؤًا في الاتجاهين، وظهرت بعض الكثافات بنزلات كباري فيصل، والطريق الدائري بمنطقة المريوطية في الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي نحو الجيزة، وكذلك بطريق الفيوم الصحراوي حتى ميدان الرماية.

وتتواصل في الوقت ذاته أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المحاور، حيث يشهد الطريق الدائري الإقليمي غلقًا كليًا مؤقتًا في الاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي حتى طريق السويس الصحراوي، بهدف رفع كفاءة الطريق، فيما تستمر أعمال مشروع مترو شارع الهرم والتي تستدعي غلقًا كليًا للطريق لمدة تصل إلى 6 سنوات وتحويلات مرورية مستمرة.

تعليمات إدارة المرور لقائدى السيارات

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، والسرعات القانونية، والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة استمرار انتشار رجال المرور ميدانيًا على مدار اليوم لتيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ على الطرق.

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