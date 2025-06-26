العرافة العمياء تتوقع حدوث مجاعة وحرب نووية في أوروبا

شهد العالم خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث والصراعات المتلاحقة وربطها البعض بتنبؤات بابا فانجا ( العرافة العمياء ) التى أثارت الجدل بشأن تنبؤات غير معتادة متعلقة بالأوضاع العربية والدولية وشخصيات عامة، خاصة أن الصراع الدائر فى الشرق الأوسط ينظر له البعض على أنه بداية لحرب عالمية ثالثة.

العرافة العمياء والحرب العالمية الثالثة

العرافة العمياء كانت لها نبؤة تخالف التوقعات بأن الحرب العالمية الثالثة سوف تكون فى الشرق الأوسط ووفقا لصحيفة الكرونيستا الإسبانية فقد يتزامن هذا مع إحدى تنبؤات بابا فانجا، العرافة التي زعمت أنه في عام 2025، يوجد صراع حاد لدرجة أنه سيتسبب في أزمة جوع ووفيات كثيرة، والذى سيكون فى أوروبا بعد أن تنبأت بشرارة الحرب العالمية الثالثة مع الصراع الإسرائيلي الإيراني، والتي حددت بأنه فى ربيع 2025.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فتُعد هذه النبوءة من أكثر النبوءات إثارة للرعب بين الناس. ووفقًا لبابا فانجا، سيشهد عام ٢٠٢٥ صراعًا هائلا في أوروبا، سيُلحق دمارا بالعديد من الدول ويؤدي إلى انخفاض في عدد السكان.

اندلاع حرب نووية

وسيكون هذا الصراع هائلا لدرجة أنه لن يقتصر تأثيره على القارة الأوروبية فحسب، بل ستمتد تداعياته إلى جميع أنحاء العالم، وقد أدى هذا إلى تكهنات حول إمكانية اندلاع حرب نووية، مما سيؤدي حتما إلى انخفاض كبير في عدد السكان.

حتى الآن، كانت معظم المواقف في أوروبا سلمية، ومع ذلك، هناك عوامل نبهت الناس، مثل تغيير الحكومة في ألمانيا، والتوترات مع أوكرانيا، والقرارات التي قد تتخذها فرنسا والمملكة المتحدة بشأن النزاعات المسلحة في مناطق أخرى.

من هي بابا فانجا؟ المرأة التي تنبأت بالحرب العالمية الثالثة

اسمها فانجيليا بانديفا غوشتروفا. وُلدت عام 1911، وبعد أكثر من قرن، لا يزال الناس يذكرونها باسم "بابا فانجا"، وهي عرافة بلغارية اشتهرت بتنبؤاتها بأحداث رئيسية في الحرب العالمية الثانية.

كانت بابا فانجا عمياء، ووفقًا لها، منحها هذا القدرة على التنبؤ بالمستقبل. توفيت عام 1996، على الرغم من أنها تنبأت بأحداث تحققت لاحقًا، مثل هجوم برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر ووفاة الأميرة ديانا. الآن، قد يكون صراعًا في أوروبا ضخمًا لدرجة أنه يمكن اعتباره حربًا عالمية ثالثة.

قادتها شهرتها إلى استقبال شخصيات بارزة مثل القيصر البلغاري بوريس الثالث والزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف، اللذين كانا يسعيان لمعرفة المستقبل السياسي والاجتماعي لبلديهما.

وتوفيت بابا فانجا عام 1996، لكن تنبؤاتها اكتسبت شهرة أوسع بعد سنوات، خاصة بعد أن نُسب إليها التنبؤ بغرق الغواصة الروسية كورسك عام 2000.

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