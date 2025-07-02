الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

أوروبا تصدر تحذيرات حمراء مع استمرار موجة الحر والحرائق

درجات الحرارة،فيتو
درجات الحرارة،فيتو

أصدرت أوروبا، اليوم، تحذيرات حمراء مع استمرار موجة الحر والحرائق، وسط تسجيل درجات حرارة قياسية.

وكانت أودت حرائق غابات بحياة شخصين في إسبانيا فيما لقي آخران حتفهما في فرنسا جراء موجة حر تجتاح أوروبا وتسببت في إغلاق مفاعل نووي في محطة سويسرية لإنتاج الكهرباء.

وبحسب مسؤولون إسبان فإن حريق غابات اندلع في كتالونيا أسفر عن مقتل شخصين في اليوم السابق.

 كما أعلنت وزارة الطاقة الفرنسية وفاة شخصين بسبب موجة الحر، فضلا عن نقل 300 آخرين إلى المستشفى.

وأوضحت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه، أن إسبانيا شهدت شهر يونيو  الأعلى حرارة في تاريخها هذا العام، كما شهدت فرنسا يونيو الأعلى حرارة منذ عام 2003.

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أوروبا فرنسا وزيرة الطاقة الفرنسية موجه حر تجتاح أوروبا

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