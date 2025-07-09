حملة مكبرة لضبط مخالفات المخابز في قرى ميت غمر بالدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت المرور على المخابز وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

وتأتي الحملات بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة المخابز والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر وكذلك فحص ماكينات الصرف.

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من مدحت يس نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور أحمد حسن رئيس الوحدة المحلية بميت ابو خالد وهناء طه مدير مكتب تموين ميت أبو خالد.

وتم شن حملة تموينية مفاجئة فجر اليوم على المخابز بقرية ميت أبو خالد ومراجعة المواصفات القياسية والوزن لإنتاج رغيف الخبز بالتنسيق مع إدارة التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر نقص وزن للرغيف ومحاضر عدم مطابقته للمواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وذلك بعد أن تم أخذ عينة من الخبز تبين أن هناك نقص في وزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال ذلك، وتم تحويل الأمر إلى مديرية التموين.

وأكد «اللواء أنور عثمان» على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدينة والقرى التابعة وبتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز مطابقا للمواصفات المحددة.

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