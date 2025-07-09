الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لضبط مخالفات المخابز في قرى ميت غمر بالدقهلية (صور)

حملة علي المخابز
حملة علي المخابز بميت غمر، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة مكبرة استهدفت المرور على المخابز وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

وتأتي الحملات بناء على توجيهات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  بمتابعة المخابز والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم والوزن والجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر وكذلك فحص ماكينات الصرف.

وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي بإشراف من  مدحت يس نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور أحمد حسن رئيس الوحدة المحلية بميت ابو خالد وهناء طه مدير مكتب تموين ميت أبو خالد. 

وتم شن حملة تموينية  مفاجئة  فجر اليوم على المخابز بقرية ميت أبو خالد ومراجعة المواصفات القياسية والوزن لإنتاج رغيف الخبز بالتنسيق مع إدارة التموين.

 

وأسفرت الحملة عن  تحرير محاضر نقص وزن للرغيف ومحاضر عدم مطابقته للمواصفات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وذلك بعد أن تم أخذ عينة من الخبز تبين أن هناك نقص في وزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال ذلك، وتم تحويل الأمر إلى مديرية التموين.

وأكد «اللواء أنور عثمان» على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية بالمدينة والقرى التابعة وبتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز مطابقا للمواصفات المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة التموين الخبز المدعم الرقابة على المخابز اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إنتاج رغيف الخبز المواصفات القياسية المرور على المخابز حملات مكثفة رئيس مركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية مركز ومدينة ميت غمر مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

هل تتأثر ماكينات صرف الخبز المدعم بسبب حريق سنترال رمسيس؟ شعبة المخابز تجيب

جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المخابز الآلية (صور)

ضبط 10 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

محافظ الدقهلية يجري جولة صباحية مفاجئة على المخابز بطلخا (صور)

الأكثر قراءة

توقف خدمة سحب الحوالات بمكتب بريد طرة البلد تزامنا مع تفقد مدبولي سنترال رمسيس

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

أخبار مصر: جريمة بشعة بطلها مستشار سابق تهز أكتوبر، إنقاذ فريق ريال مدريد من كارثة في السماء، نتنياهو يصدم طموح ترامب

كارثة داخل غرفة العمليات في المغرب، أطباء يرقصون على أنغام الشعبي أثناء عملية جراحية (فيديو)

هدف لن تتنازل عنه إسرائيل بغزة، تفاصيل لقاءين بين ترامب ونتنياهو خلال 48 ساعة

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

رئيس الوزراء يتفقد آخر تطورات الموقف بسنترال رمسيس

الزمالك : جون إدوارد موظف بالنادي

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-7-2025

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

تفسير رؤية ضرب الأم في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية