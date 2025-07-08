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محافظات

أهالي ميت غمر يشيعون جثمان المهندس محمد طلعت ضحية حريق سنترال رمسيس

جنازة ضحية حريق سنترال
جنازة ضحية حريق سنترال رمسيس بمسقط رأسه بميت غمر، فيتو

شيع أبناء محافظة الدقهلية جنازة المهندس محمد طلعت، أحد ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس بمسقط رأسه في مدينة ميت غمر.


تم تشييع الجنازة عقب صلاة  الجنازة بمسجد الرحمة بجوار مقابر ميت غمر بمشاركة عدد كبير من الأهالي 

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان إن المستشفيات استقبلت 32 حالة إصابة ناتجة عن حريق، سنترال رمسيس غادر منهم 27 حالة، بعد استقرار حالتهم الصحية، وتلقيهم الخدمات الطبية اللازمة.

وترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات المركزية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، والغرف الفرعية بمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، لمتابعة انتظام خدمات وزارة الصحة، والاطمئنان على حالة المصابين، مع رفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات الجمهورية، في أعقاب حريق سنترال رمسيس، الذي اندلع أمس الإثنين.

جاء ذلك بحضور نواب ومساعدي الوزير، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب مديري المديريات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

استمرار رفع حالة الاستعداد في جميع محافظات الجمهورية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه باستمرار رفع حالة الاستعداد في جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على وكلاء الوزارة، لمتابعة الوضع ميدانيًا، وضمان استمرار تقديم خدمات الوزارة من خلال عدة بدائل، إلى جانب التواصل المستمر مع المواطنين، عبر الأرقام التي تم نشرها، ومراجعة خطة استمرارية التشغيل لضمان تقديم الخدمات دون انقطاع.


وفي إطار متابعة الوزارة مؤشرات البلاغات بشكل لحظي لضمان استمرار تقديم الخدمات الإسعافية، أوضح المتحدث الرسمي، أن جميع الشبكات عادت للعمل بكفاءة في مختلف المحافظات، باستثناء بعض المحافظات التي لا تعمل بها بعض الشبكات جزئيًا، وتستعمل الأرقام البديلة بكفاءة.

 

كما أوضح أنه خلال الفترة من الساعة الرابعة مساء الإثنين 7 يوليو وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو، تلقت هيئة الإسعاف نحو 52,589 بلاغًا،.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال خمس ساعات فقط من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء، تم استقبال ما يقرب من 500 مكالمة عبر الخط الساخن 137، وخط الشكاوى 16474، وهو ما يعكس استمرار تقديم خدمات استقبال البلاغات والشكاوى للمواطنين رغم التحديات الطارئة، ويؤكد جاهزية المنظومة.
 

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