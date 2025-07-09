محافظ المنوفية يستقبل نائب وزير الإسكان لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام،اليوم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة تلا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، المهندس خالد ضياء نائب رئيس الجهاز لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، الدكتورة لمياء ماهر مدير مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.



وخلال اللقاء، رحب محافظ المنوفية بنائب وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤكدًا حرصه على التعاون المثمر والتنسيق التام بين المحافظة والوزارة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي كونه قطاع حيوي وهام يمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر ويساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات وفقًا لأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الصرف الصحى



كما شهد اللقاء، مناقشة واستعراض عدد من المشروعات المنتهى تنفيذها وأخرى الجاري العمل بها بنطاق المحافظة وكذا متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وسبل تقديم الدعم لتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدف ودخولها الخدمة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.



ومن جانبه قدم نائب وزير الإسكان الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال ومعربًا عن سعادته بتواجده اليوم بالمحافظة، مشيدًا بجهود المحافظ المبذولة والمتابعة الميدانية وتقديم كافة سبل الدعم والامكانيات للارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بجميع قري ومراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتغيير واقعهم للأفضل بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقودها الدولة المصرية.

وقدم محافظ المنوفية درع المحافظة لنائب وزير الاسكان تقديرًا لمجهوداته.

افتتاح بعض المشروعات



وعقب الاستقبال، يفتتح محافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان مشروعات محطات رفع صرف صحى بمنشأة محمد وكفر العلوى وكفر الشرفا الغربى، ويتفقدان محطة معالجة صفط جدام وتوسعات محطة معالجة صرف صحى بتلا.

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