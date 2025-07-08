الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسر "فتيات العنب" يتوجهون لمحكمة خاطئة وأمن المنوفية يهدئ غضبهم بمياه مثلجة

المياه مثلجة،فيتو
المياه مثلجة،فيتو

وزعت مديرية أمن المنوفية، مياه مثلجة على أهالي الـ18 فتاة، "فتيات العنب"، ضحايا حادث الطريق الاقليمي  بعد حالة من الغضب اجتاحت الأهالي عقب ذهابهم إلى محكمة وادى النطرون ظنا منهم أن جلسة محاكمة سائق التريلا المتسبب في مصرعهن ستعقد بها.

 وبعد علم أهالي الضحايا بتغيير مكان انعقاد المحاكمة إلى محكمة جنايات شبين الكوم توجهوا وهم في حالة من الغضب والاستياء.

وخلال تحقيقات النيابة، أدلى المتهم بأقواله حول ملابسات الحادث، موضحًا أن الحادث وقع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025، في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، أثناء قيادته لسيارة تريلا على الطريق الإقليمي في اتجاه بنها، بعد مروره من كارتة الخطاطبة.

وقال السائق المتهم: “كنت ماشي على سرعة تقريبًا 50 كم/ساعة، وفجأة لقيت ميكروباص قدامي، حاولت أتجاوزه وأخدت أقصى الشمال، لكن فوجئت بحجر كبير بارز في التلتوار الأوسط، ولما حاولت أتفاداه اختلت عجلة القيادة، وعديت للاتجاه المعاكس غصب عني، وهناك خبطت في ميكروباص جاي في وشي”.

وأضاف المتهم أنه أصيب بالذعر فور وقوع التصادم، فغادر مكان الحادث هاربًا خوفًا من تعرضه للاعتداء من الأهالي بعد مشاهدته للضحايا، ثم سلم نفسه بعد نحو ساعة إلى مركز شرطة أشمون، حيث أبلغوه بوفاة معظم ركاب الميكروباص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الاقليمى الخطاطبة المنوفية أوز أمن المنوفية شبين الكوم كارتة الخطاطبة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات إصدار شهادة وفاة لمواطن على قيد الحياة في المنوفية

مهندس ومن قرية تلوانة، المنوفية تسجل أول حالة وفاة من أبنائها في حريق سنترال رمسيس

التضامن تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه (صور)

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

الأكثر قراءة

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حريق سنترال رمسيس

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

زغلول صيام يكتب: أين الشركة الألمانية يا رابطة الأندية؟! والصعيد خارج الخدمة في الكرة المصرية

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية