الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

كانت ماشية مع زوجها العرفي، تحقيقات موسعة في مقتل سيدة على يد طليقها بأكتوبر

تحقيق
تحقيق

تجري  نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام مستشار سابق بقتل طليقته على ممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

 

تحقيقات النيابة في الحادث

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة بالحادث.

 

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الغيرة عليها وحبه الشديد لها، خاصة لرفضها الرجوع إليه وشاهدها ليلة الجريمة تسير مع شخص على الممشى، الأمر الذي أثار حفيظته فأخرج السلاح الناري وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياتها في الحال بينما لاذ الشخص الذي كان يسير معها بالفرار فلم يقدر على الإمساك به.

 

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وتولى رجال المباحث  إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده ورود بلاغ بإطلاق نار وسقوط ضحية بممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وعثر على جثمان سيدة مصابة بطلقات نارية.

وأشارت التحريات الأولية  إلى أن السيدة كانت برفقة زوجها العرفي يسيران معا وقت الواقعة وأن المتهم “طليقها” ترصد لها وأطلق أعيرة نارية عليها وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.
 

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