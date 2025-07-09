عمرو دياب يحافظ على صدارة التريند بـ 3 أغاني من ألبومه الجديد (فيديو)

يواصل الفنان عمرو دياب تصدره تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك من خلال 3 أغاني من ألبومه الجديد “ابتدينا” والذي طرحه قبل أيام عبر يوتيوب والمنصات الرقمية المختلفة.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

وتأتي أغنية “خطفوني” رفقة ابنته جنا في صدارة تريند يوتيوب، حيث تقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة عبر الموقع.

ثم تأتي في المركز الثاني أغنية “ما تقلقش” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

وجاءت في المركز الثالث أغنية “ماليش بديل” من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادِل حقي.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

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