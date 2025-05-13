الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

لطيفة تقترب من تجهيز ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه قريبا

لطيفة التونسية، فيتو
لطيفة التونسية، فيتو

تضع الفنانة لطيفة التونسية اللمسات الأخيرة علي ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه قريبا.

ألبوم لطيفة الجديد 

وتعقد لطيفة بالوقت الحالي جلسات عمل مكثفة داخل الاستديو بعد تسجيل عدد من أغاني البومها الجديد والذي يتضمن عدد من الاغاني المختلفة.

 ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتها جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

وكانت لطيفة طرحت في شهر فبراير الماضي، أغنية ونحبك على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين حمزاوي ومن ألحان أمين القلسي وتوزيع فارس لطيف

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