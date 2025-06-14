الموت يفجع الفنانة لطيفة

غيب الموت، مساء اليوم السبت، نور الدين، شقيق المطربة لطيفة والذي نعته بكلمات مؤثرة.

وفاة شقيق لطيفة

وقال لطيفة فى نعى شقيقها: "أخويا في ذمة الله

الله يرحمك يا أخويا يا غالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك يا غالى يا ملاك فى صفة إنسان الله يرحمك ياروحى يا غالى ويغفر لك فى جنة النعيم بإذن الله".

ألبوم لطيفة الجديد

فى سياق آخر.. تضع الفنانة لطيفة التونسية اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد تمهيدا لطرحه قريبا.

وتعقد لطيفة بالوقت الحالي جلسات عمل مكثفة داخل الاستديو بعد تسجيل عدد من أغاني ألبومها الجديد والذي يتضمن عدد من الأغاني المختلفة.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتها جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

وكانت لطيفة طرحت في شهر فبراير الماضي، أغنية ونحبك على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين حمزاوي ومن ألحان أمين القلسي وتوزيع فارس لطيف

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