الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر النحاس
سعر النحاس

سجل سعر النحاس 47390 دولارا للطن في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء الموافق 2 /7/ 2025. 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، ولأنه سلعة متداولة عالميا،  فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

نيُعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

سجل سعر النحاس 47390 دولارا للطن في الأسواق العالمية اليوم. 

سعر النحاس اليوم  
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.

وتراوح سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية  بين 330 و400 جنيه.

وتراوح سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية بين 280 و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية ما يعادل 550 جنيها.

وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.

وسجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية ما يعادل 548 جنيها.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية ما يعادل 530 جنيها.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

 ويؤدي  ضعف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر النحاس اليوم سعر النحاس البورصات العالمية أسعار النحاس الأحمر أسعار النحاس

الأكثر قراءة

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

هل كان الانسحاب مخططًا أم مفاجئًا؟ برلمانية تكشف كواليس مغادرة النواب جلسة الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار على هذه الشواطئ

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

طارق الشيخ بعد وفاة أحمد عامر: هوصي أولادي يحذفوا الأغاني بتاعتي بعد ما أموت

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي يوم عاشوراء قبل الهجرة وهل علم بفضله من اليهود؟

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإيجار بأجرة شهرية متزايدة كل عام؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية