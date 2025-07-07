بيراميدز يكشف حقيقة إبرام صفقات تبادلية

تحدث عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن تقدير واعتزاز نادي بيراميدز بعلاقته مع جميع الأندية، موضحا: “النادي لا يتخذ أي خطوات تعاقدية إلا بناء على مصلحة فريقه ومن أجل المجموعة التي حققت الإنجاز القاري خلال الموسم الماضي”.

تعاقدات بيراميدز

أوضح بسيوني أن نادي بيراميدز يسعد ويتشرف بالتعاون مع جميع منافسيه بما يحقق المصلحة للجميع ولكن بالنسبة لنا فإننا ننظر لمصلحة نادي بيراميدز أولا وفوق كل اعتبار.

وأضاف بسيوني أن نادي بيراميدز وخلال السنوات الماضية ومع كل فترة انتقالات تدور حوله الكثير من الشائعات والأخبار غير الصحيحة بشأن رحيل لاعبين أو التعاقد مع آخرين، والحديث عن صفقات تبادلية وغيرها من الأمور التي يظهر عدم صحتها فيما بعد، خاصة وأن النادي وخلال كل السنوات الماضية أثبت أن منهج السرية والعمل في صمت لا يمكن اختراقه أو نشر تسريبات عن تحركاته بشأن تعاقداته، وأننا نسير وفق خطة واستراتيجية قوية في دعم صفوفنا بالعناصر التي يحتاج إليها ويعمل على استمرار الفريق القوي صاحب الإنجاز التاريخي، ويتخذ قراراته التعاقدية وفق تلك الرؤية، وكما جرت العادة فإن الجميع لا يعلم عن تعاقداتنا إلا بعد الإعلان عنها.

بسيوني شدد على أن خطة نادي بيراميدز واستراتيجيته في بناء ودعم فريقه وفق مصلحته وبالعناصر التي يحتاج إليها كان لها الأثر الواضح في بناء فريق قوي نجح في حصد كأس دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ خلال الموسم الماضي وهدفه مواصلة حصد كافة البطولات خلال الموسم الجديد، ولذلك مستمر في رؤيته دون تغيير وسياسته التعاقدية لن تتغير بأي حال من الأحوال.

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