الأربعاء 09 يوليو 2025
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حوادث

مناظرة جثة عامل لقي مصرعه على يد جيرانه بالمطرية: مصاب بطعنات بالقلب والصدر

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة عامل لقي مصرعه على يد تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة، بدائرة قسم شرطة المطرية عن أسباب الوفاة.  

وتبين العثور بالجثة على 10 طعنات متفرقة بالصدر والبطن والقلب وجروح قطعية بالذراعين والوجه وممزق الملابس.

وكانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وسقوط أحدهم غارقا في دمائه.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، والعثور على جثة شاب به طعنات ولقي مصرعه متأثرًا بجراحه، ودلت التحريات على أن خلافات الجيرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين.

وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين ثم تطورت إلى مشاجرة قام فيها أحد الطرفين بالاستعانة بأقاربه وتعدوا بالضرب بسلاح أبيض على المجني عليه وطعنوه أكثر من 10 طعنات فأسقطوه قتيلا.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث  بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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