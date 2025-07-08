الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

خلافات الجيرة تتسبب في مقتل شاب بـ 10 طعنات وقرار قضائي بشأن الجناة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة قتل جارهم باستخدام الأسلحة البيضاء خلال مشاجرة، بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق. 


البداية كانت عندما تلقت مباحث  قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وسقوط أحدهم غارقا في دمائه.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، والعثور على جثة شاب به طعنات ولقي مصرعه متأثرًا بجراحه، ودلت التحريات على أن خلافات الجيرة نشبت بين المجني عليه وأحد المتهمين.


وأضافت التحريات أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية بين الطرفين ثم تطورت إلى مشاجرة قام فيها أحد الطرفين بالاستعانة بأقاربه وتعدوا بالضرب بسلاح أبيض على المجني عليه وطعنوه أكثر من 10 طعنات فأسقطوه قتيلا.


تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان الأسباب وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث  بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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