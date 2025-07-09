قبل آخر مباراتين بالبطولة، فريق واحد لم يتذوق طعم الخسارة بكأس العالم للأندية

أوشكت بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، على كتابة كلمة النهاية، حيث يتبقى في منافساتها مباراتين فقط.

المباراة الأولى تقام مساء اليوم الأربعاء بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة.

أما المباراة الثانية فستجمع الفائز من مباراة سان جيرمان والريال أمام تشيلسي الإنجليزي في نهائي كاس العالم للأندية يوم الأحد المقبل 13 يوليو الجاري.

فريق وحيد لم يخسر في كاس العالم للأندية 2025

يعد فريق ريال مدريد الإسباني، هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا على الأراضي الأمريكية.

ريال مدريد يتخطى بوروسيا دورتموند، فيتو

مشوار ريال مدريد في مونديال الأندية 2025

تصدر ريال مدريد المجموعة لثامنة في مونديال الأندية، بعدما حقق فوزين أمام سالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، فيما تعادل أمام الهلال السعودي.

تأهل الملكي متصدرًا مجموعته ليواجه يوفنتوس في ثمن النهائي ويفوز عليه 1-0 بشق الأنفس، ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند في ربع النهائي وينجح الملكي في الفوز على الفريق الألماني 3-2، ليحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

ريال مدريد ينتظر رقمًا جديدًا أمام باريس سان جيرمان

وفي حالة تأهل فاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان وتأهله للمباراة النهائية سيكون الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في مونديال الأندية.

أما حال تأهل باريس سان جيرمان للنهائي، ستكون كل فرق المونديال قد تذوقت طعم الخسارة.

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