بسبب دعوتها للحجاب والصلاة، ابنة حلا شيحة محط الأنظار على السوشيال ميديا (فيديو)

خطفت الشابة خديجة، ابنة الفنانة حلا شيحة، الأنظار إليها بقوة عقب نشر والدتها مقطع فيديو لها تدعو خلاله إلى الحجاب وقراءة القرآن بشكل يومي والحفاظ على انتظام الصلاة.

خديجة ابنة حلا شيحة

وقالت خديجة ابنة حلا شيحة فى مقطع فيديو مصور: من قرأ حرفا من كتاب الله فله أجر مضاعف.. الأجر بعشر".. (الترمذي).. حتى قراءة حرف واحد تكسب أجرًا فتخيل فائدة القراءة كل يوم. القراءة اليومية للقرآن تبني اتصالًا قويًا مع الله وتساعدك على فهم هدفك والبقاء على الأرض.

كما تبث خديجة العديد من الفيديوهات باللغة الإنجليزية عبر قناتها الشخصية بموقع اليوتيوب للدعوة إلى نشر مفاهيم الإسلام وتشجيع متابعيها على إحياء الشعائر الإسلامية بشكلها الصحيح.

حلا شيحة بالحجاب

ومؤخرًا.. أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل مجددًا بعد ظهورها مؤخرًا بالحجاب في صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حيث التقطت بعض الصور برفقة قططها، وأكدت في التعليقات حبها للحجاب.

كما قامت بتغيير صورة حسابها الرسمي على إنستجرام إلى صورة وهي مرتدية الحجاب، مما أثار تساؤلات الجمهور حول موقفها النهائي من الحجاب.. هذا التغيير ليس الأول في حياة حلا شيحة، فقد سبق لها ارتداء الحجاب ثم خلعه عدة مرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.