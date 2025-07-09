الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل إعادة مشهد يسرا اللوزي وشيكو 4 مرات في "صقر وكناريا"

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

يواصل النجمان يسرا اللوزي وشيكو تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد صقر وكناريا، وعلمت فيتو أن هناك أحد المشاهد تم إعادته 4 مرات بناء على رغبة مخرج العمل كي يصل للشكل المطلوب. 

والمشهد الذي تم إعادته عبارة عن مشادة بين يسرا اللوزي وزوجها شيكو، داخل منزلها. 

ومن المقرر أن يلعب الثنائي إمام وشيكو شخصيتي صديقين كل منهما يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”.

قصة فيلم صقر وكناريا

ويشهد فيلم صقر وكناريا الذي تشارك فيه النجمتان يسرا اللوزي ويارا السكرى بجانب محمد إمام وشيكو، وجود خلافات بينهما حيث تقوم يارا السكرى الشقيقة الصغرى ليسرا اللوزي بتوجيهها بسبب خلافات الأخيرة مع زوجها، ولم تتقبل اللوزي الأمر مما يجعلهما تدخلان في خلافات.

وتلعب يسرا اللوزي خلال أحداث العمل شخصية حبيبة محمد إمام، ويحدث بينهما مشاكل كثيرة بسبب علاقاته المتعددة، وتلجأ لصديقه الذي يلعب دوره شيكو كي يساعدها.

أبطال فيلم صقر وكناريا

وفيلم «صقر وكناريا» من تأليف: أيمن وتار، إخراج حسين المنياوي، ويشارك فيه كل من محمد إمام، وشيكو وانتصار بجانب يارا السكري ويسرا اللوزي.

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يسرا اللوزى شيكو صقر وكناريا اخبار الفن

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