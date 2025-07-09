معاريف: ترامب بدأ اجتماعا ثانيا مع نتنياهو بـ"الضغط الشديد" عليه

ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى مجددًا، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماعهما الإثنين، مبينة أن ترامب سيمارس "ضغطًا شديدًا" على الأخير.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالتزامن مع الاجتماع، تجرى المحادثات في الدوحة حول صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الاجتماع الثاني من المتوقع أن يستمر حوالي ساعتين، سيمارس فيه ترامب "ضغطًا شديدًا" على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت عن مصدر أمريكي قوله، إن "الضغط الأمريكي على إسرائيل قد بدأ، وسيكون الليلة شديد".



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