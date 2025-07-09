الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

معاريف: ترامب بدأ اجتماعا ثانيا مع نتنياهو بـ"الضغط الشديد" عليه

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

ذكرت صحيفة "معاريف"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى مجددًا، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اجتماعهما الإثنين، مبينة أن ترامب سيمارس "ضغطًا شديدًا" على الأخير.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالتزامن مع الاجتماع، تجرى المحادثات في الدوحة حول صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الاجتماع الثاني من المتوقع أن يستمر حوالي ساعتين، سيمارس فيه ترامب "ضغطًا شديدًا" على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت عن مصدر أمريكي قوله، إن "الضغط الأمريكي على إسرائيل قد بدأ، وسيكون الليلة شديد". 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة معاريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى وقف إطلاق النار فى غزة الضغط الأمريكي على إسرائيل

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

مسلسل فات الميعاد الحلقة 20، بسمة ترزق بابن من معتصم وظهور ملامح أزمة مع مسعد

أغلقت جميع هواتفها، أين اختفت مها الصغير بعد ضجة سرقة لوحة الفنانة الدنماركية

نصيحة وأمنية لم تتحقق، ماذا قال أيمن الرمادي عن عبد الله السعيد وشيكابالا والقندوسي

أهداف مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

"أمبري" تؤكد غرق سفينة هاجمها الحوثيون في البحر الأحمر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads