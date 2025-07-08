سكاي نيوز: ترامب يضغط بقوة على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة

كشفت شبكة سكاي نيوز، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف التوصل إلى وقف للحرب الدائرة في قطاع غزة.

رسالة قوية من ترامب لنتنياهو بشأن حرب غزة

وبحسب المصادر، فإن ترامب عبر عن قلقه من تأثير استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على صورته السياسية، خاصة في أوساط القاعدة الجمهورية المحافظة التي بدأت تُبدي تحفظًا متزايدًا تجاه تداعيات الحرب الإنسانية والاقتصادية.

ولفت المصدرين إلى أن ترامب أكد لـ نتنياهو على أن إطالة أمد حرب غزة سيؤثر سلبًا في صورة إسرائيل في الغرب، ويضعف التحالفات السياسية والدبلوماسية في المنطقة".

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط أمريكية ودولية متزايدة، وسط تصاعد الانتقادات بشأن ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

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