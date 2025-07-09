مسلسل حرب الجبالي الحلقة 34، ثريا تصاب بطلق ناري والكشف عن حبيب أميرة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 34 حول حرب الذي لا يزال غارقًا في حزنه بعد زواج ثريا وراشد، وخلال حديثه مع والدته، اتخذ قراره بأن يطلق أميرة، وبالفعل يصعد حرب إلى شقته وهو في قمة الغضب، لكنه يسمع أميرة تتحدث في الهاتف مع أحدهم بطريقة مسيئة له ولزيجتهم، فيدخل عليها فجأة محاولًا انتزاع الهاتف منها لمعرفة هوية المتصل.

يوقفه عن الاستمرار في محاولة الحصول على الهاتف استماعه لشجار راشد مع ثريا في الشارع، حيث يتطاول راشد على ثريا بكلام مهين يمس سمعتها وشرفها، ما يدفع “حرب” للتدخل فورًا دفاعًا عنها.

في تلك اللحظة، تصاب ثريا برصاصة طائشة، فتنهار وتفقد وعيها وهي تخبر حرب أن راشد لم يمسها، ويسارع حرب إلى نقلها إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، ويظل بجوارها هو ووالدتها وشقيقتها إلى أن يطمئن على استقرار حالتها.

ويدرك حرب أنه كان المقصود بالرصاصة، كما أنه يطلب من “شادي” مراقبة تحركات زوجته “أميرة” خلال فترة غيابه، خصوصًا بعد الشكوك التي بدأت تساوره حول نواياها.

من جهتها، تخبر أميرة والدتها “زهرة” برغبتها في الانفصال نهائيًا عن حرب، فتذهب زهرة لمقابلة “أنهار”، التي تؤكد لزهرة أنها هي وحرب لا يرغبون باستمرار هذه العلاقة.

ولا يزال حامد خلال الحلقة محتجزًا لدى “سعيد”، بينما يمرر له “توفيق” الماء والطعام سرًا دون أن يراه أحد، في انتظار تدخل “حرب” لإنقاذه.

كما يظهر في الحلقة “شعبان” والد “ثريا”، الذي يذهب إلى منزل والدة ثريا للاطمئنان عليها والبحث عنها بعد غيابها المفاجئ، أما المفاجأة الكبرى فتقع عندما تذهب أميرة لمقابلة حبيبها في الخفاء، بينما يراقبها شادي، ليتم الكشف أن حبيبها السري ليس سوى “راشد الغرباوي”.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.