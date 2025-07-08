الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هآرتس تكشف مفاجأة عن موقف ترامب بشأن تهجير سكان غزة

تهجير سكان غزة، فيتو
تهجير سكان غزة، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يُبدي أي اهتمام بخطة تهجير سكان قطاع غزة، والتي أثيرت في وقت سابق كجزء من مقترحات لحل الصراع في المنطقة.

 

سر عدم اهتمام ترامب بتهجير سكان غزة

وبحسب الصحيفة، فإن تلك المصادر أكدت أنه لا توجد أي جهود نشطة حاليًا داخل دوائر صنع القرار الأمريكية أو في فريق ترامب للعمل على مثل هذه الخطة، سواء من حيث الدعم اللوجستي أو السياسي.

وأوضحت هآرتس أن هذا التغير في الموقف يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية الرافضة لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك بسبب تعقيدات الواقع الميداني في قطاع غزة والتكاليف السياسية والإنسانية المترتبة على مثل هذه التحركات.

 

خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

وكانت بعض التقارير  أشارت في وقت سابق إلى أن شخصيات داخل اليمين الأمريكي والإسرائيلي ناقشت سيناريوهات لتهجير جزئي أو كامل لـسكان غزة، إما نحو سيناء أو إلى دول أخرى، وهو ما قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي والفلسطينيين.

إعادة إعمار غزة

ويُنظر إلى هذا التصريح من مصادر أمريكية مقربة من ترامب على أنه تراجع ضمني عن دعم تلك المقترحات المثيرة للجدل، وربما مؤشر على تغير في نبرة الخطاب السياسي بشأن مستقبل غزة، خصوصًا في ظل المفاوضات المتعثرة حول وقف إطلاق النار وملف إعادة الإعمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هآرتس ترامب الرئيس الأمريكى تهجير سكان غزة سكان غزة غزة التهجير القسري للفلسطينيين

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدعم خطة كاتس لتجميع سكان غزة بجنوب القطاع

ترامب: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لحل النزاع نهائيا

نتنياهو عن مفاوضات غزة: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح الرهائن

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

زوجة ماكرون تتجنب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة أثناء زيارة إلى لندن(فيديو)

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads