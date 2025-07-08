هآرتس تكشف مفاجأة عن موقف ترامب بشأن تهجير سكان غزة

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعد يُبدي أي اهتمام بخطة تهجير سكان قطاع غزة، والتي أثيرت في وقت سابق كجزء من مقترحات لحل الصراع في المنطقة.

سر عدم اهتمام ترامب بتهجير سكان غزة

وبحسب الصحيفة، فإن تلك المصادر أكدت أنه لا توجد أي جهود نشطة حاليًا داخل دوائر صنع القرار الأمريكية أو في فريق ترامب للعمل على مثل هذه الخطة، سواء من حيث الدعم اللوجستي أو السياسي.

وأوضحت هآرتس أن هذا التغير في الموقف يأتي في ظل تصاعد الضغوط الدولية الرافضة لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، وكذلك بسبب تعقيدات الواقع الميداني في قطاع غزة والتكاليف السياسية والإنسانية المترتبة على مثل هذه التحركات.

خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

وكانت بعض التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن شخصيات داخل اليمين الأمريكي والإسرائيلي ناقشت سيناريوهات لتهجير جزئي أو كامل لـسكان غزة، إما نحو سيناء أو إلى دول أخرى، وهو ما قوبل برفض واسع من المجتمع الدولي والفلسطينيين.

إعادة إعمار غزة

ويُنظر إلى هذا التصريح من مصادر أمريكية مقربة من ترامب على أنه تراجع ضمني عن دعم تلك المقترحات المثيرة للجدل، وربما مؤشر على تغير في نبرة الخطاب السياسي بشأن مستقبل غزة، خصوصًا في ظل المفاوضات المتعثرة حول وقف إطلاق النار وملف إعادة الإعمار.

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