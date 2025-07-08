ترامب: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لحل النزاع نهائيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء: سنقوم بحل النزاع في قطاع غزة حلا نهائيا.

وأضاف ترامب: الوضع في غزة مأساوي، ونتنياهو عومل بصورة غير منصفة في ملف محاكمته داخل إسرائيل".

النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح كل الرهائن

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم: إنه يتابع المفاوضات بشكل شخصي وإنه لا يمكنه تحديد موعد لنهايتها.

وأضاف نتنياهو: "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وغزة لن تشكل تهديدا.. سألتقي الرئيس ترمب مجددا وآمل أن نصل إلى صفقة".

فقدان 5 جنود من جيش الاحتلال في غزة

وتابع: "هذه أيام عظيمة ولكنها مليئة بالمأساة أيضا حيث فقدنا 5 من جنودنا في غزة.. قبلنا اقتراح ويتكوف ونحن قريبون من تحقيق ذلك ولدينا أمل".

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