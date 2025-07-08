الخارجية الأمريكية: متفائلون بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة 60 يوما

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفائلًا منذ البداية بفرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التفاؤل لا يزال قائمًا رغم التحديات السياسية والميدانية.

وقف إطلاق النار في غزة لـ 60 يومًا

وأضاف متحدث باسم الخارجية في تصريح للصحفيين: "نحن نرى أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمن بنودًا إنسانية مهمة"، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية تركز حاليًا على ضمان إطلاق سراح 10 أسرى أحياء واستعادة جثامين 9 آخرين خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

وساطة مصرية للتوصل لاتفاق بشأن غزة

وأوضح أن هذه المبادرة تحظى بدعم من أطراف دولية وإقليمية فاعلة، وعلى رأسها قطر ومصر والولايات المتحدة، مشددًا على أن التقدم يعتمد على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، وارتفاع وتيرة الدعوات الدولية لوقف القتال والتوصل إلى تسوية تحفظ الأرواح وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.

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