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اقتصاد

مصدر مطلع بالبورصة يكشف حقيقة عودة التداول غدا الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، أكد مصدر مطلع بالبورصة المصرية ل"فيتو" ردا على توقعات بعودة التداول غدا بالبورصة المصرية أنه حتي الآن لم يتم التحديد بشكل واضح عن عودة التداول غدا الأربعاء وسيتم إصدار بيان رسمي من إدارة البورصة فى وقت لاحق وذلك بعد عودة خدمات الانترنت وانتظام خطوط الربط بين البورصة ومصر المقاصة، ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

 

البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

 

أكدت  البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عدم صحة ما نشر بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين، وأعادت المؤسستان التأكيد على انتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

مصر للمقاصة تعلن عدم انقطاعها عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين

وأكدت شركة مصر للمقاصة على عدم انقطاعها عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وأنها أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها وأنه جاري تسوية العمليات التي حل موعد تسويتها اليوم في مواعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.

تعليق التداول بالبورصة اليوم

وكانت  البورصة المصرية قد أعلنت أنها قررت تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥، بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، قائلة: “يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول، وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف، وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين”.


 

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