غير مرخص، تحقيقات موسعة في مصرع شخص داخل مركز لعلاج الإدمان

تستجوب نيابة شمال الجيزة قائمين علي إدارة مركز لعلاج الإدمان، شهد وفاة شخص بداخله، لكشف ملابسات الواقعة، وبيان سبب الوفاة، والتأكد من حقيقة تعرضه لاعتداء من عدمه.

وأفادت التحقيقات أن المركز غير مرخص، وغير ملتزم بالمعايير القانونية المفترض تطبيقها، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في كرداسة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في كرداسة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، شهد وفاة أحد النزلاء الذين يتلقون العلاج من الإدمان.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وضبط القائمين على إدارة المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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