حملة أمنية فى أسيوط تضبط 54 سلاحا ناريا و10 قضايا مخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى أسيوط

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الأفيون" – 150 قرص مخدر بحوزة 11 متهم "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 54 قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"شملت 14بندقية آلية – 18 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى - طبنجة، بحوزة 50 متهم "لـ 7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 384 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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