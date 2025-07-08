خبير مالي يشيد بقرار تعليق التداول في البورصة: خطوة شجاعة لحماية السوق

قال حافظ سليمان خبير أسواق المال، وأحد قدامى مستثمرى البورصة المصرية: إنه من المهم الإشارة إلى أن قرار البورصة بتعليق التداول سليم وعملي وسريع وشجاع، حفاظًا علي سلامة وعدالة التداولات وتكافؤ الفرص في سرعة وشفافية إتاحة ونقل البيانات، وعمليات التسوية والمقاصة وخلافه، ولذلك من المنطقي عدم انتقاد القرار في ذاته، ولكن الأسباب التي ساهمت في اتخاذه معظمها خارج مبني البورصة.

سيناريوهات التعامل مع الأزمات الطارئة

وأضاف فى تصريحاته لفيتو: إنه من البديهي السؤال عن جاهزية البدائل في مثل تلك الحالات الطارئة، وقطعا هناك سيناريوهات يتم وضعها مسبقا.

وتابع: يبدو الوضع معقدا لتداخل الجهات المعنية ما بين خطوط الربط بالمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ والبنوك ومنصة التداول وشركات نقل البيانات وكلها متعلقة بسلامة جهاز الاتصالات بالدولة

وأشار إلى أنه رغم صدور بعض التصريحات المتناثرة عن إجراء بعض الاختبارات بخصوص سلامة خطوط الربط البديلة وتسوية عمليات أمس، وكذلك منذ دقائق أعلن نائب وزير الاتصالات أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب عودة البورصة للتداول غدًا، فإننا نتعشم أن يكون اتخاذ قرار عودة التداول مصاحب بتأكيد واضح من الدولة باستقرار الاتصالات بشكل قاطع، بعد إجراء كافة الاختبارات اللازمة.

خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة تعود للعمل بشكل طبيعي

أعلن المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية عادت للعمل بشكل طبيعي بنسبة 100%، بعد حريق سنترال رمسيس.

مناقشة أزمة حريق سنترال رمسيس في مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسباب تأجيل جلسة التداول في البورصة

وقال: لكن تم تأجيل جلسة التداول كإجراء احترازي لضمان جاهزية السماسرة، وكافة المشاركين، مؤكدا عودة جلسات التداول للعمل بشكل طبيعي غدا الأربعاء.

وكشف أن وزارة الاتصالات التزمت بالخطة الزمنية التي وضعت منذ لحظة وقوع حادث حريق سنترال رمسيس، حيث تم الإعلان عن تفاصيل استعادة الخدمة عبر وسائل الإعلام، وتم بالفعل إعادة الخدمات الرقمية خلال 24 ساعة فقط، وهو معدل يُعد من الأسرع على المستوى العالمي.



عودة كافة الخدمات البنكية بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد نائب وزير الاتصالات، أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، وآخرها البنك الأهلي، قائلا: كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها "إنستا باي"، في العمل تدريجيا ويجري استخدامها حاليا بشكل طبيعي من قبل المستخدمين.

الدولة تعاملت مع أزمة حريق سنترال رمسيس وفق المعايير الفنية العالمية

وأكد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تعاملت مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية، وتم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر.

وقال نائب وزير الاتصالات: رغم تأثر بعض المناطق مثل محيط ميدان رمسيس، إلا أن العمل جاري على استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات قليلة، دون تأثير على استقرار الخدمة بشكل عام.

وأوضح أن وزارة الاتصالات، تدخلت بشكل مباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد بعد حادث حريق سنترال رمسيس، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر، مع البدء في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة ووضع خطة بديلة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.



تعليق التداول بالبورصة اليوم

أعلنت البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، قائلة “ يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين ”.

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