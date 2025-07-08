الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

جنات تنتهي من تسجيل عدة أغانٍ في ألبومها الجديد

جنات، فيتو
جنات، فيتو

تستعد الفنانة جنات، خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب

جنات تستعد لطرح ألبومها الجديد

وانتهت جنات من تسجيل عدد من أغاني ألبومها الجديد في الاستديو، والتي تنوعت ما بين الدراما والرومانسي، ومن المقرر أن تنتهي من تسجيل الأغاني كاملة خلال أيام تمهيدا لطرح الألبوم

ومن ناحية أخري، كانت جنات أحيت شهر يونيو الماضي، حفل غنائي في السعودية للمرة الأولي

 

وتستعد  جنات خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بقوة من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي تطلقها لجمهورها بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية.

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جنات المطربة جنات ألبوم جنات الجديد

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