الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

جنات تحيي حفلا غنائيا في جدة للمرة الأولى بهذا الموعد

جنات، فيتو
جنات، فيتو

 تستعد الفنانة جنات لإحياء حفلها بالمملكة العربية السعودية في مدينة جدة للمرة الأولي، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 13 يونيو ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل جنات في السعودية

 ومن المقرر أن تقدم جنات خلال حفلها الغنائي في السعودية عددا كبيرا من أغانيها والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها مش رجولة، البادي أظلم، ضعت منك وغيرهم 

وتستعد  جنات خلال الفترة القادمة للتواجد بين جمهورها بقوة من خلال عدد من الأغاني الجديدة التي تطلقها لجمهورها بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال موسم الصيف بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية.

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حفل جنات في السعودية الفنانة جنات حفل جنات

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