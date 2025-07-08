مسؤول عسكري إسرائيلي يعترف بجرأة وتعقيد كمين بيت حانون

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن كمين بيت حانون الأخير الذي نفذته كتائب القسام أظهر مستوى من التعقيد والجرأة غير المسبوق في عمليات حماس ضد جيش الاحتلال.

تطور نوعي في تكتيكات المقاومة الفلسطينية

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الهجوم كان "مركبًا على مراحل" ونُفذ في منطقة خضعت سابقًا لعدة ضربات جوية ومدفعية، وهو ما "يطرح تساؤلات مقلقة حول قدرة الجيش على تأمين تحركاته البرية في غزة".

وأضاف أن "الكمين لم يكن فقط فعّالًا من حيث الإصابات، بل صادِمًا في دقته وتوقيته وطريقة استدراج القوات".

اعتراف إسرائيلي رسمي بالخلل الميداني في حرب غزة

تأتي هذه التصريحات بعد اعتراف المتحدث باسم الجيش بمقتل 5 جنود من كتيبة نيتساح يهودا وإصابة 18 آخرين في الهجوم، الذي تضمن عبوات ناسفة وإطلاق نار متزامن على قوة الإنقاذ، ما كبّد القوات خسائر فادحة.

وفق الصحيفة، بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإعادة تقييم تكتيكات تقدمها في القطاع، في ظل قدرة المقاومة على تحصين مناطق سبق قصفها، وزرع عبوات شديدة الانفجار دون كشفها.

ويرى مراقبون أن هذا الاعتراف العلني يعكس حجم الإرباك الذي تواجهه دولة الاحتلال ميدانيًا، رغم التفوق الجوي والتقني.

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