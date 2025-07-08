"العربى الناصرى": الاحتلال يستكمل مخطط التهجير وسط صمت دولى

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن استشهاد 67 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 42 وسط وجنوبي غزة جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامى للكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولى وتحدٍ سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية

المخطط الإسرائيلى مستمر بدعم أمريكى

وأكد فى تصريح لفيتو أن المخطط الإسرائيلى واضح ومستمر فى ظل دعم أمريكى كامل لهذا المخطط، وهو تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة سواء كان هذا الأمر طوعيا أو قسريا، وفى كلتا الحالتين تخلص غزة للكيان الصهيونى بدليل أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حذرت من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وأعمال قتل تستوجب التحرك العربى والدولى

وأضاف إن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وأعمال قتل تستوجب التحرك العربى والدولى، لوقف هذه الجرائم التى وصلت إلى حظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم

ويذكر أن مصادر طبية في غزة، أفادت باستشهاد 67 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 42 وسط وجنوبي غزة، "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

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