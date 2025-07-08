الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"العربى الناصرى": الاحتلال يستكمل مخطط التهجير وسط صمت دولى

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن استشهاد 67 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 42 وسط وجنوبي غزة جريمة جديدة تضاف للسجل الإجرامى للكيان الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى، وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولى وتحدٍ سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية 

 

 

المخطط الإسرائيلى مستمر بدعم أمريكى 

 

وأكد فى تصريح لفيتو أن المخطط الإسرائيلى واضح ومستمر فى ظل دعم أمريكى كامل لهذا المخطط، وهو تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة سواء كان هذا الأمر طوعيا أو قسريا، وفى كلتا الحالتين تخلص غزة للكيان الصهيونى بدليل أن  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حذرت من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وأعمال قتل تستوجب التحرك العربى والدولى

 

وأضاف إن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة وأعمال قتل تستوجب التحرك العربى والدولى، لوقف هذه الجرائم التى وصلت إلى حظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم

 

ويذكر أن  مصادر طبية في غزة، أفادت  باستشهاد 67 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 42 وسط وجنوبي غزة، "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

 

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الغارات الاسرائيلية شهداء الغارات الاسرائيلية المجتمع الدولي الدول العربية

مواد متعلقة

49 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

53486 شهيدا، إحصاء صادم لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة اليوم لـ 46 شهيدا

استشهاد 32 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

المزيد
الجريدة الرسمية