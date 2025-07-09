جريمة مروعة تهز محافظة الشرقية، شاب يقتل والدته بعصا حديدية ويشعل النار في جسدها، والنيابة: لا يحتمل شفقة أو رأفة، ومحكمة الجنايات تصدر حكما بإعدامه وتحيل أوراقه للمفتي

شهدت محافظة الشرقية جريمة مفجعة تقشعر لها الأبدان، بعدما أقدم شاب عشريني على قتل والدته بطريقة وحشية داخل منزل الأسرة بمدينة الصالحية الجديدة، حيث انهال عليها ضربًا بعصا حديدية، ثم أضرم النار في جسدها وهي فاقدة للوعي، لتلفظ أنفاسها الأخيرة وسط ألسنة اللهب.

إحالة المتهم بإنهاء حياة والدته إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقًا

وقررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني رئيس المحكمة اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "محمد ع. ع."، 27 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام شنقًا، وحددت جلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

النيابة تطالب بأقصي العقوبة..مؤكدة أن الجريمة لا تحتمل شفقة أو رأفة

وخلال الجلسة، ألقت النيابة العامة مرافعة قوية ومؤثرة، وصفت فيها المتهم بأنه "قتل والدته مرتين.. مرة حين ضربها بعصا حديدية، ومرة حين أشعل النار في جسدها الطاهر"، مؤكدة أن الجريمة لا تحتمل شفقة أو رأفة، وأن المتهم تجرد من كل مشاعر الإنسانية والرحمة، فارتكب جريمة يهتز لها الضمير وتدمع لها العيون.

وأكد ممثل النيابة أن "القاتل لم يكتفِ بتعاطي الحشيش وإهانة والدته، بل خطط لجريمة مُروعة بكل برود، حتى تحوّلت الأم إلى جثة متفحمة، قُتلت على يد فلذة كبدها"، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة رادعة ليكون عبرة لغيره، ولرد الاعتبار للمجتمع والعدالة.

المتهم امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق،فيتو

تفاصيل جريمة هزت الرأى العام الشرقاوى

وتعود وقائع القضية رقم 118 لسنة 2025 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 327 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى ما أسفرت عنه التحقيقات بشأن اتهام المتهم بقتل والدته المجني عليها هانم السيد عمدًا، حيث قام بالاعتداء عليها بعصا حديدية، ثم أشعل النيران عمدًا في جسدها.

وأكدت النيابة أن المتهم كان تحت تأثير تعاطي مخدر الحشيش وقت ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه وبحوزته كمية من المخدر، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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