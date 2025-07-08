الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

إلهام صفي الدين تنضم لأسرة فيلم "حين يكتب الحب"

الهام صفي، فيتو
الهام صفي، فيتو

وقعت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين عقدا مع المنتج نايف عبد الله، لتشارك في فيلمه الجديد "حين يكتب الحب" والذي يبدأ تصويره قريبا.

الفيلم يلعب بطولته النجوم معتصم النهار وأحمد الفيشاوي وجميلة عوض وسوسن بدر وسارة بركة  وجار اختيار باقي الأبطال.

الفيلم من إنتاج  نايف عبد الله -  و تأليف سجى  محمد الخليفات  ومن إخراج محمد هاني 
وتدور أحداثه في إطار رومانسي.
 

فيلم عنب

يذكر أن الفنانة إلهام صفي شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر، وتدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

 

 

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.
 

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الهام صفي إلهام‭ ‬صفى‭ ‬الدين‭ الفنانة إلهام صفي الدين

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