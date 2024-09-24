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ثقافة وفنون

إلهام صفي الدين تكشف تفاصيل دورها في فيلم عنب (فيديو)

إلهام صفي الدين،
إلهام صفي الدين، فيتو

كشفت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين عن تفاصيل دورها في فيلم عنب.

 

وقالت إلهام صفي الدين: أنا بعمل شخصية واحدة شغالة في كبارية خالها ودي شخصية مختلفة عليا  تمام وأنا عن نفسي نفسي أقدم كل الأدوار.

 

واحتفل، مساء اليوم، نجوم  فيلم عنب بالعرض الخاص للفيلم، بأحد سينمات التجمع الخامس.

 

وحضر العرض كل من آيتن عامر وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين، وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي.

 

كما حرصت أيضًا على الحضور الفنانة بشري لدعم أبطال الفيلم بالإضافة إلي حضور إلهام شاهين وأسرتها لدعم إلهام صفي الدين.

 

فيلم عنب

 

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

 

 

فيلم عنب، بطولة الفنانة أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ونور قدري، وتوني ماهر، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

 

 

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