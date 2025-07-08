بعد كمين بيت حانون،القسام تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال بقذيفة الياسين 105 بغزة

كمين بيت حانون، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

إصابة جرافة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

وأكدت الكتائب في بيان مقتضب، أن مقاتليها تمكنوا من إصابة الجرافة بشكل مباشر، دون أن توضح حجم الخسائر الناتجة عن العملية.

مقاومة فلسطينية شرسة للاحتلال في حي الشجاعية

ويشهد حي الشجاعية مواجهات متكررة في ظل استمرار التوغل البري الإسرائيلي شرق غزة، وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول العملية.

ونشرت كتائب عز الدين القسام منشورًا على قناتها في تلجرام، على خلفية كمين بيت حانون شمال قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 20 آخرين بينهم ضابط كبير، في حدث أمني استثنائي شمال بيت حانون بقطاع غزة، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات الجيش.

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