الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الاستشوار انفجر، أقوال 3 عاملات أصبن في حريق صالون بالشروق

حريق ارشيفية
حريق ارشيفية

أستمعت نيابة الشروق، لأقوال عاملات أصبن في حريق شب داخل صالون تجميل وكوافير حريمي بدائرة قسم شرطة الشروق نتج عنه إصابتهن، وتم نقلهن للمستشفى.

 

وقالت المصابات بالتحقيقات “ إن جهاز الاستشوار الخاص بالمحل ظل يخرج شرارا من الكهرباء منذ يومين من الواقعة، وأبلغنا صاحبة الصالون لتغييره..ولكنها أبلغتنا إن نكمل عملنا به لحين شراء جهاز تصفيف شعر جديد..ويوم الواقعة بشكل مفاجئ حدث ماس كهربائي شديد مما أدي لانفجار الاستشوار وإصابتنا”.

وبينما أشارت التحريات الأولية لرجال المباحث الذين انتقلوا لمكان الواقعة، عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وبصحبتهما قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق، إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بجهاز تصفيف الشعر.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل كوافير وصالون تجميل شهير بمنطقة الشروق.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم السيطرة على الحريق بسيارتي إطفاء.

 

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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