مايا نصري تتألق بعد غياب سنوات وبتشان ورامي جمال يبدعان في حفل جدة (فيديو)

تألقت الفنانة مايا نصري بعد انقطاع عن الغناء بسبب تفرغها لحياتها الأسرية، في حفل جدة الذي يضم أكثر من 11 مطربًا ومنهم رامي جمال وجنات وأحمد بتشان وفريق واما وأيون وغيرهم.

وقدمت مايا نصري عددًا من أغانيها بتفاعل كبير على المسرح ومنهم أغنية أخبارك إيه حبيبي، تحب أحبك حبة حب وغيرهم.

وقدم رامي جمال أيضًا عددًا من أغانيه ومنهم بيكلموني ولحظة بعادك وقمر ومنور وغيرها.

بينما قدم أحمد بتشان أغنية قابلتك إمتى، خلصت خلاص وغيرها.

وشارك أيضًا في الحفل فريق واما الذي أبدع بعدد كبير من أغانيهم التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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