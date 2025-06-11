بعد غياب 10 سنوات، حفل "نوستالجيا فورها" بجدة يعيد مايا نصري للغناء

تعود الفنانة اللبنانية مايا نصري إلى الساحة الغنائية بعد غياب دام نحو عشر سنوات، حيث تستعد لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية ضمن فعالية حفل "نوستالجيا فورها"، والمقرر إقامتها في جدة يوم 13 يونيو الجاري.

حفل نوستالجيا فورها

ويُعد هذا الحدث الفني الأول من نوعه في السعودية، إذ يضم مجموعة لامعة من نجوم الألفينات، من بينهم الفنان إيوان، النجم العالمي ماساري، فرقة بلو البريطانية، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، المطربة جنات، والفنان أحمد الشريف.

من جانبها، أكدت الشركة المنظمة للحفل أن الهدف من تنظيم هذه الليلة هو استحضار أجمل ذكريات الجيل الذهبي، وتقديم تجربة فنية مميزة لجمهور جدة، مضيفة: "مشاركة مايا نصري ستمنح الحفل طابعًا خاصًا يعيدنا إلى أروع مراحل الموسيقى العربية".

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