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محافظات

محافظ أسوان ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى (صور)

مشروع تطوير مستشفى
مشروع تطوير مستشفى التأمين الصحى بأسوان

رافق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فى جولة ميدانية لمشروع تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى أسوان للتأمين الصحى لمتابعة الأعمال الجارية، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 55 ٪ بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وخلال الجولة التفقدية برفقه قيادات المحافظة والهيئة.

 

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز والتنفيذ، حتى يتسنى تحقيق الإستفادة المثلى من هذا المشروع، والذى سيساهم فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة العالية لمواطنى المحافظة، مؤكدًا على تقديم المحافظة لكافة التسهيلات والتيسيرات والتواصل مع الجهات المختلفة لنهو هذا المشروع فى أسرع وقت، والوصول للجودة المطلوبة بما يتواكب مع عراقة هذه المستشفى.

 وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان للتأمين الصحى تقع على مساحة 16 ألف م2، وتضم 5 أدوار ستشمل 176 سرير منها 110 سرير إقامة، و39 سرير عناية مركزة، و18 سرير للأطفال المبتسرين، فضلًا عن 24 ماكينة غسيل كلوى، و8 للعيادات الخارجية، و6 للعمليات.

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​ أسوان مشروع تطوير التأمين الصحي مستشفي

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