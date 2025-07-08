أنشطة متميزة للأطفال بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية

شهد، اليوم الأول، من الفعاليات التى تنظمها المنطقة الأزهرية بالاسكندرية تفاعلًا مميزًا من أطفال رياض الأطفال من معاهد المنطقة، وذلك في ركن رياض الأطفال، الذي يُعد من أبرز الأركان التفاعلية التي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة.

يأتي ذلك في إطار المشاركة الفاعلة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وإشراف منال إسماعيل، دير رياض الأطفال.

وشاركت كل من شيماء مصطفى، من روضة معهد برج العرب النموذجي، وفاطمة السيد الطنطاوي، من روضة كردي عبد الفتاح، في تقديم مجموعة من الأنشطة التربوية والتثقيفية التي نالت إعجاب الأطفال والزوار.

حيث قامت شيماء بتنفيذ نشاط تلوين بالوجه للأطفال، أعقبه سرد قصة تعليمية باستخدام العرائس القفازية عن الانتماء للوطن، ومكونات علم مصر، كما تطرقت إلى إحدى القيم الأخلاقية المهمة، وهي "الحفاظ على الأسرار"، بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

كما قدمت فاطمة الطنطاوي شرحًا مبسطًا لمهنة الضابط ودوره في الحفاظ على أمن الوطن، إلى جانب التعريف بعدد من المهن الأخرى وأهميتها في حياتنا اليومية، باستخدام الكتاب التفاعلي كأداة تعليمية مشوقة. وشارك أطفال روضة كردي عبد الفتاح بإلقاء قصيدتين، هما: "الأزهر بيت القرآن" و"أنا السيناوي"، ما أضفى جوًا من البهجة والتفاعل داخل الجناح، وقد تم في نهاية الأنشطة توزيع هدايا تذكارية على الأطفال وزوار المعرض.

يُذكر أن جناح الأزهر يقع بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويستمر في استقبال زواره حتى 21 يوليو 2025، ويقدّم تجربة معرفية شاملة تعكس رسالة الأزهر في ترسيخ قيم الانتماء، والسلام، والتسامح.

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