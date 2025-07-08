رئيس البنك الزراعي يلتقي البابا تواضروس لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعات الأديرة

التقى المصرفي محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البنك والكنيسة الأرثوذكسية، كما استعرض أبو السعود الخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، لدعم وتمويل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، وتحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



حضر اللقاء، سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد المسيح رئيس مجموعة الرقابة الداخلية، والدكتورة ماجدة منير رئيس قطاع الجيزة.



وخلال اللقاء، عبر الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني، مشيدًا بالدور الوطني للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن، والتي تُمثل الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ودولة حديثة تنعم بالتقدم والاستقرار.



وأكد أبو السعود على استعداد البنك الزراعي المصري، للتوسع في دعم وتمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني في الأديرة القبطية والتي تُمثل نماذج ناجحة لسلاسل القيمة، خاصة وأن هناك أديرة تمتلك مشروعات زراعية ومزارع إنتاج حيواني وداجني وما يرتبط بها من صناعات، فضلًا عن أن بعض الأديرة تميزت بإنتاج عالي الجودة يتم تصديره للخارج.



من جهته، رحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بوفد البنك الزراعي المصري، مثمنًا الخدمات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك عبر سنين طويلة للعديد من فئات المجتمع المصري، ولا سيما في الريف، داعيًا إلى أهمية التعريف بالخدمات المتنوعة التي يتيحها البنك للأسر الأكثر احتياجًا والتي تساعدهم على مواجهة متطلبات المعيشة، لافتًا إلى ضرورة التعريف بهذه الموضوعات لأطفال المدارس، للاستفادة منها في حياتهم حاليًا ومستقبلًا.

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