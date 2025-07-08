رئيس الإنجيلية: التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة

نظمت رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي"ميناتي" برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا بعنوان: "ضمان الجودة في التعليم اللاهوتي"، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بمقر رئاسة الطائفة، وبمشاركة كبيرة من قيادات الطائفة، وممثلين عن ١٩ كلية لاهوت من مختلف أنحاء مصر.

وألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس الطائفة، القس عيد صلاح، مسؤول المكتبة الرقمية في رابطة "ميناتي"، وراعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس.

التعليم اللاهوتي

وفي كلمته المكتوبة، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن "التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة"، مشددًا على "أن التعليم اللاهوتي لا يقتصر على الطرح النظري، بل يحمل بعدًا عمليًّا يتفاعل مع الواقع ويؤثر فيه ويغيره". وأضاف: "منابر الكنائس أمانة كبيرة تتطلب وعيًا وإعدادًا دقيقًا"، مشيرًا إلى "أن التعليم اللاهوتي الصحيح يبني كنيسة معتدلة، قوية، ومؤثرة، وهو دعامة الإيمان وشهادة العصر".

وأوضح رئيس الطائفة في كلمته "أن الدراسة الأكاديمية ينبغي أن تكون في خدمة الكنيسة، وأن ضمان جودة التعليم اللاهوتي من حيث المضمون والمحتوى يمثل ضرورة حيوية لكليات اللاهوت والكنيسة في مصر"، مؤكدًا التزام الطائفة الإنجيلية بالسعي إلى اعتماد كافة كليات اللاهوت وتقديم نموذج يُحتذى به في التعليم اللاهوتي على مستوى المنطقة.

كما ثمّن جهود رابطة "ميناتي" في دعم حركة التعليم اللاهوتي في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربًا عن تطلعه إلى أن تحظى جميع كليات اللاهوت في مصر باعتماد أكاديمي يرسّخ جودة التعليم والالتزام المؤسسي.

شهد اللقاء حضور الدكتور القس أسطفانوس زكي، الأمين العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور إلياس غزال، المدير التنفيذي للرابطة، والدكتورة جريس الزغبي، مسؤولة الاعتماد، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية وعمداء وقيادات كليات اللاهوت الإنجيلية في مصر، الذين ناقشوا سبل الارتقاء بجودة التعليم اللاهوتي، التحديات التي تواجه النشر الديني، وتعزيز التعاون بين المؤسسات اللاهوتية في المنطقة.

وتضمّن البرنامج التدريبي ثلاث محاضرات متخصصة: الأولى بعنوان "ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية: الخطة الاستراتيجية" وقدّمتها الدكتورة جريس الزغبي، والثانية بعنوان "ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية: السياسات والإجراءات" وقدّمتها الدكتورة منال المطيعي، أما المحاضرة الثالثة فجاءت بعنوان "ضمان الجودة في البرامج: الفلسفة التعليمية" وقدّمتها أيضًا الدكتورة جريس الزغبي.

ويُذكر أن الدكتور القس أندريه زكي يقوم حاليًّا بزيارة رعوية إلى قبرص، تشمل عددًا من اللقاءات الكنسية مع قادة كنائس، بهدف تعزيز العلاقات بين الكنيسة في مصر والكنائس في الخارج.

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