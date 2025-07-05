رئيس الإنجيلية: الاستقرار والسلام الذي تشهده مصر تدخل إلهي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال رسامة وتنصيب القس سمير زكري وهبة، راعيًا مساعدًا بالكنيسة المعمدانية الأولى بالقاهرة، بحضور القس خلف بركات فهمي، رئيس المجمع المعمداني الإنجيلي العام، والقس منير صبحي، الرئيس السابق للمجمع، وعدد من قيادات الطائفة والمجمع ورعاة الكنائس، وبمشاركة كبيرة من شعب الكنيسة.

وخلال كلمته، قدَّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس سمير زكري، ولعائلته، ولقيادات المجمع المعمداني، كما تناول رئيس الطائفة الإنجيلية موضوع "إدارة الأزمات وتجاوز العواصف"، مشيرًا إلى أن "العالم مليء بالعواصف والأزمات والصراعات المتلاحقة، لكننا نشكر الله من أجل السلام والأمان اللذين نتمتع بهما في وطننا العزيز".

وقال رئيس الطائفة: "في ظل الأزمات التي نعيشها، علينا أن نتذكر أن الله وحده هو القادر على تهدئة العواصف. يا إخوتي، نحن مدعوون اليوم لنصلي وأعيننا إليه، وأن نتعلم كيف نتحلى بالانضباط والاتزان في مرحلة ما بعد العاصفة، ونُحسن استثمار الفرص المتاحة لخدمة المجتمع والكنيسة".

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عماد موسى داود حداد، بمناسبة انتخابه مطرانًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، خلفًا للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر.

نمو الكنيسة العربية

وأعرب القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا: "نُصلي أن يمنح الرب الدكتور القس عماد حداد نعمةً وحكمةً في قيادته للكنيسة، وأن تكون خدمته سبب بركة ونمو روحي لأبناء الكنيسة ومجتمعاتنا العربية. كما نثق أن يد الرب ستقوده ليُكمل المسيرة المضيئة التي قادها المطران الدكتور سني إبراهيم عازر بكل أمانة واقتدار".

كما توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بخالص التقدير للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر على ما قدمه من خدمة رعوية مخلصة، وما تركه من بصمة محبة وأثر روحي عميق في حياة الكنيسة وأبنائها.

واختتم الدكتور القس أندريه زكي تصريحه قائلًا: "نشارك إخوتنا في الكنيسة اللوثرية فرحتهم بهذه المرحلة الجديدة، ونصلي من أجل نمو الكنيسة العربية لخدمة الإنسان، وتعزيز قيم السلام والمحبة في منطقتنا".

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